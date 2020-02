Jungle Cruise

L’été prochain, partez à l’aventure comme jamais avec le nouveau film Disney : JUNGLE CRUISE

Inspiré de l’attraction présente dans de nombreux parcs Disney, JUNGLE CRUISE est une odyssée remplie d’humour et d’action, une véritable expédition à travers la jungle amazonienne dans laquelle Dwayne Johnson campe un charismatique capitaine de rafiot et Emily Blunt une exploratrice bien déterminée à accomplir sa mission. Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons et Paul Giamatti complètent la distribution.

Réalisé par Jaume Collet-Serra, JUNGLE CRUISE a pour producteurs John Davis, John Fox, Dwayne Johnson, Hiram Garcia, Dany Garcia et Beau Flynn. Doug Merrifield en est le producteur exécutif.

Le film annonce a été révélé lors d’un live-stream Instagram mettant en interaction Dwayne Johnson avec l’équipage d’un des bateaux qui sillonne l’attraction Jungle Cruise du parc Disneyland en Californie.

JUNGLE CRUISE sortira au cinéma le 22 juillet 2020 en France, et le 24 juillet 2020 aux Etats-Unis.