Les coulisses de Dumbo

Les acteurs de Dumbo

La distribution comprend Colin Farrell (lauréat des Golden Globes), Michael Keaton (lauréat des Golden Globes), Danny DeVito (lauréat des Golden Globes et des Emmy Awards) et Eva Green (lauréate d'un BAFTA et nominée aux Golden Globes). Participent également Roshan Seth, DeObia Oparei, Sharon Rooney et Douglas Reith.