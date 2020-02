Casse-Noisette et les Quatre Royaumes

La Terre des Fleurs



Le premier royaume fantastique est celui des fleurs, où vivent les apiculteurs et les agriculteurs qui produisent les fleurs et le blé.



Le royaume s'inspire des moulins à vent hollandais et des villages du Sud de l'Angleterre. Il est parsemé de fleurs, de fruits et de légumes et est dirigé par Aubépin (Eugenio Derbez), le Roi de la Terre des Fleurs. Sensible, extravagant et rempli d'enthousiasme, Aubépin évite les conflits mais accueille Clara avec faste et cérémonial.