Tout ce qu'il faut savoir sur Captain Marvel

Depuis plusieurs siècles, les Kree sont en guerre avec une autre race extraterrestre, les Skrull. Jude Law incarne le commandant de la Starforce Kree : « Avant de faire ce film, j'avais l'impression qu'il y avait une fête dont on me parlait depuis des années et dont j'admirais les participants, avant de me rendre compte que je n'avais pas encore reçu d'invitation. Alors, quel plaisir quand je l'ai enfin reçue ! Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre une chose que j'admire et que j'adore. »