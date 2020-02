Black Widow

Regardez la dernière bande-annonce de Black Widow pour en savoir plus sur le prochain film de Marvel Studios. Au cinéma le 29 avril 2020.

Dans BLACK WIDOW, le nouveau thriller d’espionnage explosif des studios Marvel, Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Scarlett Johansson incarne à nouveau Natasha/Black Widow, Florence Pugh tient le rôle de Yelena, David Harbour celui d'Alexei/Red Guardian et Rachel Weisz celui de Melina. Réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige, BLACK WIDOW est le premier film de la Phase Quatre de l’Univers Cinématographique Marvel et le premier film dédié à cette super-héroïne.