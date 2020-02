Les Avengers : d'hier à aujourd'hui

À l'image de Tony Stark, l'ancien prince héritier d'Asgard a bien changé depuis sa première apparition en 2011. Dans Thor, le fils aîné d'Odin, souverain d'Asgard, était plein de fougue et d'arrogance et s'opposait fréquemment aux souhaits de son père. Pour le punir, celui-ci lui l'avait privé de sa force légendaire et de son marteau Mjöllnir, avant de l'exiler sur Terre. Son frère Loki s'était alors emparé du trône.

Thor affronte Thanos pour la première fois dans Avengers : Infinity War, où l'énorme brute mauve s'empare d'un vaisseau rempli d'Asgardiens et tue Loki. Thor atterrit directement sur le pare-brise du vaisseau des Gardiens de la Galaxie, trouve une nouvelle arme et se lie d'amitié avec Rocket et Groot, avant d'aller une nouvelle fois affronter Thanos au Wakanda.