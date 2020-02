Artemis Fowl de Disney

Descendant d’une longue lignée de criminels, le jeune et richissime Artemis Fowl (Ferdia Shaw) – 12 ans et déjà doté d’une intelligence hors du commun – s’apprête à livrer un éprouvant combat contre le Peuple des Fées, des créatures puissantes et mystérieuses qui vivent dans un monde souterrain et qui pourraient bien être à l’origine de la disparition de son père 2 ans plus tôt.

Pour mener sa lutte à bien, il devra faire appel à toute sa force et à son ingéniosité diabolique, quitte à prendre en otage le capitaine Holly Short (Lara McDonnell) - une elfe réputée pour sa bravoure - et l’échanger contre une rançon en or.

Pour le nain gaffeur et kleptomane Mulch Diggums (Josh Gad) – qui va tout tenter pour venir en aide à Holly – et la commandante Root (Dame Judi Dench), chef du F.A.R.F.A.DET (Forces Armées de Régulation et Fées Aériennes de DETection, le département de reconnaissance de la police des fées), la partie s’annonce plus que serrée...

Nonso Anozie (Cendrillon) joue le rôle de Butler, le garde du corps de la famille Fowl, et Tamara Smart (Amandine Malabul) joue le rôle de sa nièce, Juliet. Miranda Raison (Le Crime de l'Orient Express) joue le rôle de la mère d'Artemis, Angeline.

Les autres membres du casting comprends Josh McGuire (Il était temps), Hong Chau (Downsizing), Nikesh Patel (La Chute de Londres), Michael Abubakar (Trust Me), Jake Davies (Le Monde de Nathan), Rachel Denning (Doctor Who), Matt Jessup (Club Dread), Simone Kirby (Alice de l'autre côté du miroir), Sally Messham (Alliés) and Adrian Scarborough (Les Misérables; Le discours d’un roi).

Basé sur le premier roman de la très populaire série de livres d'Eoin Colfer et réalisé par Kenneth Branagh, Artemis Fowl sortira au cinéma en 2020.