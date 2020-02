Maison

Qu'il soit un vrai cordon bleu ou une catastrophe en cuisine, cette Planche à pizza Pizza Planet inspirée de Toy Story conviendra parfaitement. Entièrement en bois et décorée du logo Pizza Planet et de motifs des Aliens en relief, vous pouvez vous attendre à ce qu'il dise « Oooh ! » en la voyant.

Découvrez cette gourde Marvel 10th Anniversary, idéale pour l'accompagner au travail et partout ailleurs. Ornée d'un motif inspiré des films classiques de Marvel tels qu'Iron Man, Black Panther et Avengers : Infinity War, elle aidera votre père à se sentir l'âme d'un super-héros cet été.