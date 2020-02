Peluches Disney

Associez votre tout nouveau pyjama à une peluche que vous pourrez câliner la nuit. La collection Cuddleez inclut tous les personnages préférés de votre enfant, de Stitch à Simba, en passant par Minnie Mouse. Dotée d'un tissu ultra-doux et de détails mignons propres aux personnages, chaque peluche adore les câlins et sera accueillie à bras ouverts au moment de se coucher. Si vous fondez plutôt pour tout ce qui est adorable, alors nos bébés peluches vont vous faire craquer. Tous les personnages sont pelotonnés dans une pochette en velours et fabriqués dans le plus doux et ravissant des tissus.