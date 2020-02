Ce qui vous attend en 2019 !

Printemps

L’arrivée des beaux jours s’accompagnera de la sortie de plusieurs films et spectacles très attendus, dont le premier film de Marvel Studios centré sur une super-héroïne : Captain Marvel, avec les stars oscarisées Brie Larson, Samuel L. Jackson et Jude Law. Peu après sortira le quatrième volet de la saga Avengers, la suite de l’immense succès Avengers: Infinity War.

Jusqu’au 17 mars, Légendes de la Force transporteront les visiteurs de Disneyland® Paris dans une galaxie lointaine, très lointaine pleine de spectacles et de rencontres inattendues et de célèbres attractions comme Hyperspace Mountain. Les classiques Disney se refont une beauté. Dumbo de Tim Burton - avec Eva Green et Colin Farell - s'envolera vers les cinémas avant qu’Aladdin de Guy Ritchie nous ramène à Agrabah. Au casting, Mena Massoud jouera le rôle du personnage éponyme et Will Smith celui du Génie.