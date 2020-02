Collection Donald Duck

Si vous êtes fan d'objets de collection, explorez le reste de la collection Donald Duck sur shopDisney. Affichez vos goûts au travail ou à la maison avec ce mug 85e anniversaire, avec des personnages moulés et un chapeau bleu en guise de couvercle. Faites un peu plus de place dans votre collection pour accueillir ce lot de pin's (disponible le 9 juin). Il se compose de postures et de phrases emblématiques de Donald.

Partagez votre affection pour Donald avec vos canetons grâce à ce body Donald Duck pour bébé, ou découvrez ce tee-shirt arborant un dessin du personnage, ainsi que deux de ses célèbres répliques : « Aw phooey! » et « Hey, look at that! »