Solar Opposites

Solar Opposites est l’histoire d’une famille d'extraterrestres composée de Korvo, Terry et de leurs enfants réplicants Yumyulack et Jesse de la planète Shlorp. Leur vaisseau s’écrase sur Terre et tous doivent trouver refuge en Amérique profonde. Difficile pour eux de s’accorder sur le fait qu’il s’agisse d’une expérience horrible ou géniale.