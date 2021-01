La série met en scène un petit groupe de domestiques unies par leur travail, les aléas de la vie et l'univers mélodramatique de leurs employeurs. Rosie a laissé son fils au Mexique à la mort de son mari. A la fois domestique et nounou, elle travaille pour un couple d'acteurs célèbres, Peri et Spence Westmore. Carmen aimerait être chanteuse. Elle espère que son employeur, la star Alejandro, l'aidera à lancer sa carrière. Zoila est l'employée de Geneviève Delatour, une femme riche, co-dépendante et instable. La fille de Zoila, Valentina, travaille aux côtés de sa mère.