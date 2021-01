Big Sky

Les détectives privés Cassie Dewell et Cody Hoyt s'associent à Jenny Hoyt, épouse dont ce dernier est séparé et ex-policière, pour rechercher deux sœurs qui ont été enlevées par un chauffeur de camion sur une autoroute isolée du Montana. Mais lorsqu'ils découvrent que ce ne sont pas les seules filles qui ont disparu dans la région, ils doivent se lancer dans une course contre la montre pour arrêter le tueur avant qu'une autre femme ne soit enlevée.