Dans cette aventure pleine de romantisme et d’émotion, de la reprise intemporelle du classique d’animation de 1955, Lady – une Cocker Spaniel privilégiée et dorlotée par ses maîtres – et le Clochard – un chien errant gouailleur, coriace mais sympathique – vivent ensemble une aventure inattendue et malgré leurs différences, se rapprochent et comprennent l’importance d’avoir un foyer.