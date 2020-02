Disney+ arrive bientôt

Disney+ sera lancé le 24 mars et réunira Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et plus encore, en une destination. Inscrivez-vous sur DisneyPlus.com pour rester informé de nos dernières actualités.

Dès le lancement, vous pourrez regarder des Disney+ Originals exclusifs, notamment The Mandalorian, la toute première série Star Wars, High School Musical : La Comédie Musicale : La Série qui nous ramène à East High, et une réadaptation de l’histoire intemporelle de La Belle et le Clochard en prise de vues réelle. Vous bénéficierez également d’un accès en continu à une catalogue de grands films, de nouvelles séries, de classiques, de documentaires du monde entier et d’épisodes Disney Channel.

Pour vous donner encore plus envie de compter les jours, voici un aperçu de ce qui vous attend dès le 24 mars.