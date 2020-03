Disney+ dévoile l’intégralité de ses contenus

Disney+ vient de dévoiler son line-up de plus de 500 films, plus de 300 séries – dont les 30 premières saisons des « Simpson », soit plus de 600 épisodes – et 26 créations « Disney+ Originals » exclusives. Autant de contenus disponibles dès le lancement du service en France, le 24 mars, sur une seule et même plateforme.