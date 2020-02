Vêtements

Nous sommes instantanément tombés sous le charme de cette nouvelle collection. Des sweats à capuche aux pulls, en passant par les tee-shirts pour homme, femme et enfant, toute la famille sera parée pour de merveilleuses aventures Disney. Les noms de ville sont brodés sur les sweats à capuche et complétés par un motif Mickey. Les tee-shirts sont quant à eux ornés d'un grand imprimé de Mickey ou Minnie et du nom de la ville.