Vêtements, accessoires et jouets Auradon

Rejoignez la nouvelle génération de méchants et affichez votre style d'enfer au quotidien avec un grand choix de vêtements et d'accessoires inspirés de Descendants. Habillez-vous comme Mal avec la magnifique robe Mal Party Dress, destinée aux futures reines, à associer avec la veste en similicuir Mal Faux Leather Moto Jacket pour jouer les trouble-fêtes.

Et n'oubliez pas vos bottes en similicuir, dotées d'une fermeture éclair sur le côté, de lacets en ruban et de décorations métalliques. Un indispensable pour transformer toutes vos sorties en mésaventures. Si vous voulez porter autre chose que des déguisements, essayez le tee-shirt « May the fiercest win » à l'effigie des personnages dans un design inédit.

Canalisez le petit démon qui sommeille en eux avec ce magnifique collier inspiré d'Uma, composé d'un joli coquillage bleu, d'une étoile de mer verte scintillante et d'une tête de mort féroce, parfait pour apporter la touche finale à toutes les tenues, des gentils comme des méchants. Soyez accompagné où que vous alliez avec les poupées Audrey, Evie, Mal et Uma, et grâce à ce sac à dos Descendants stylé en similicuir, elles se feront une joie de comploter dans votre dos. Doté de détails métalliques, d'une jolie bordure dorée, de nombreuses poches et de broderies saisissantes, ce sac à dos vous offrira un style envoûtant.