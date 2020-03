Découvrez High School Musical : La Comédie Musicale : La Série

High School Musical est de retour sous la forme d'une série documentaire parodique et musicale, avec de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues, de nouvelles chansons et bien sûr de nouveaux moments riches en émotion.

Tout ce qu'il faut savoir sur High School Musical : La Comédie Musicale : La Série, disponible sur Disney+ à partir du 24 mars.

Dès le début du casting pour High School Musical : La Comédie Musicale : La Série, son créateur Tim Federle était sûr d'une chose : il souhaitait faire appel à de vrais adolescents. Après avoir visionné des centaines d'enregistrements d'auditions, Federle a pu réunir une véritable équipe de rêve. Très enthousiastes à l'idée de participer à la série, les acteurs sont des fans de la première heure de High School Musical : quelques années plus tôt, certains d'entre eux possédaient des boîtes à déjeuner High School Musical ou ont joué dans des spectacles de leur école inspirés de la série. « C'est quelque chose de vraiment spécial », explique Sofia Wylie, qui interprète Gina, la danseuse et fashionista invétérée de la bande. « J'ai beaucoup de chance de participer à quelque chose qui a bercé mon enfance et qui m'est si cher. »