Belle – 15 octobre – ÉPUISÉE

Belle, de « La Belle et la Bête », est prête pour le bal avec son impressionnante robe à volants or et noir. C'est la première fois que Belle revêt ces couleurs, qui font rayonner son élégance royale. La base noire est ornée de motifs de roses qui remontent pour former le corsage. Cette robe aux plis dorés, parsemée de brillants, évoque la rose si emblématique de son histoire. Le masque de bal de Belle rend hommage à la Bête et encore une fois à la célèbre rose du film.