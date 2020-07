Célébrons 25 ans de Pixar sur Disney+

Depuis plus de 25 ans, les studios d’animation Pixar enchantent les spectateurs du monde entier et n’en finissent pas de nous surprendre avec des films pleins de fantaisie, d’humour et d’émotion.

Vivier de créativité mondialement connu, les studios Pixar, oscarisés à de nombreuses reprises, ont su créer certains des films d’animation les plus plébiscités de tous les temps dont ceux des sagas TOY STORY et CARS, ou encore MONSTRES & Cie, LE MONDE DE NEMO, LES INDESTRUCTIBLES, ainsi que d’incroyables courts métrages à découvrir ou redécouvrir sur Disney+.

Abonnez-vous à Disney+ pour 6,99 € par mois ou 69,99 € pour un an et découvrez les plus belles histoires Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic et bien plus encore*.

Rejoignez-nous et célébrons ensemble plus de 25 ans de films et courts-métrages Pixar : il vous suffit de vous connecter à Disney+* et de cliquer sur l'onglet Pixar pour passer vos soirées en compagnie de personnages tous plus drôles les uns que les autres. Quelles que soient vos envies, ce ne sont pas les aventures qui manquent, mais si vous ne savez pas par où commencer, ces quatre films intemporels sauront faire votre bonheur :

