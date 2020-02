Mugs de couple

L'amour s'invite à l'heure du thé grâce à ces adorables mugs de couple Disney. Les mugs Stitch et Angel montrent une Angel amoureuse qui lance un bisou vers Stitch. Leur anse est en forme de cœur et le nom des personnages se trouve au dos. Les mugs Mickey et Minnie montrent le célèbre couple qui s'embrasse. Le mug Mickey porte ses célèbres oreilles, tandis que celui de Minnie comporte son célèbre nœud papillon. Ces adorables mugs aux couleurs de l'amour raviront les plus romantique.