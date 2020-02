Collection d’été

Abordez l'été avec style en vous offrant un tout nouveau tee-shirt de shopDisney. Avec notamment Vaiana, Marie et Donald, il y en a pour tous les goûts dans cette sélection plein de soleil. Apportez une touche de fun à la tenue de votre enfant avec ce tee-shirt Minnie Mouse orné d'un lama et de pompons. Quoi de mieux pour se détendre au bord de la piscine ? Minnie n'est pas la souris préférée de votre enfant ? Alors jetez un œil à ce nouveau tee-shirt où Mickey prend un air étonné. Votre enfant sera également bouche bée en le découvrant. À la recherche d'un article pour affirmer votre look ? La robe imprimée Minnie et flamants roses est exactement ce qu'il vous faut. Elle respire tellement l'été qu'elle éblouira tout le monde. Cette robe n'est pas réservée qu'aux enfants, elle existe également en taille adulte !