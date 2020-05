La Petite Sirène

Citez une chanson plus joyeuse que « Sous l’océan » (on attend). C'est bien simple, avec Sébastien et ses amis, le fond de la mer est le meilleur endroit du monde pour faire la fête. D'ailleurs, on cherche encore à la surface une salle de concert où écouter des groupes de crustacés, sans succès. L’histoire d’une sirène qui souhaite désespérément rejoindre les humains a enflammé nos imaginations. On a même survécu à l’effrayante Ursula, malgré tous ses tentacules. Tous ensemble : « Décide-toi, embrasse-la ! »