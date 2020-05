High School Musical

Zac Efron était notre grand amour, d'ailleurs nous restons toutes convaincues que nous l’épouserons un jour. Oui, on a toutes et tous eu notre période High School Musical, et son retour sous la forme d’une série nous donne envie de danser. Le lycée est toujours le même, mais ce sont de nouveaux élèves qui préparent le spectacle. Préparez-vous à chanter en chœur "we're all in this together, after all.. " !